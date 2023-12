Veröffentlicht am 5. Dezember 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Wege zu Sander: Druckworkshop für Weihnachts- und Neujahrskarten

August Sanders Fotografien sind nicht nur wichtige Zeitzeugnisse der Menschen in der Region, sondern auch Portraits der Westerwälder Landschaft. Schon seit vielen Jahren widmet sich die Kreisvolkshochschule Altenkirchen mit Fahrten zur Photographischen Sammlung nach Köln oder Sander-Sprechstunden in Altenkirchen dem fotografischen Wirken Sanders.

Neu ist nun die Zusammenarbeit mit dem Brodverein e.V.: Dieser hat im Zuge seiner Recherche für den August-Sander-Weg in den Archiven der SK-Stiftung und dem Getty Museum Landschaftsaufnahmen aus unserer Region zusammengetragen, darunter auch zwei Neujahrskarten, mit denen Sander Grüße und die Schönheit des Westerwaldes in die ganze Welt verschickte. In der Reihe „Wege zu Sander“, einer Kooperation des Brodvereins mit der Skulpturenlandschaft „im Tal“ und der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, werden in Zukunft unterschiedliche Vermittlungsformate angeboten.

In einem Workshop am Samstag, 16. Dezember (14 bis circa 18 Uhr), gibt es die Möglichkeit, ganz besondere Weihnachts- oder Neujahrskarten mit Westerwälder Landschaften in Anlehnung an die Aufnahmen Sanders oder nach eigenen Landschaftsaufnahmen in Linol zu schnitzen und natürlich auch eine kleine Auflage an Karten zum Mitnehmen und Verschicken zu drucken. Der Workshop unter professioneller Leitung von Laura und Janek Bernstetter findet im „Haus für die Kunst“ (Schulstraße 18 in Hasselbach) statt. Teilnehmen kann jeder ab 14 Jahren, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme kostet 35 Euro, Material inklusive., die an das Werk des berühmten Fotografen heranführen.

Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Foto: In einem Workshop am Samstag, 16. Dezember (14 bis circa 18 Uhr), können Interessierte eigenen Grußkarten in Anlehnung an die Arbeiten August Sanders produzieren. (Foto: Laura Bernstetter)