Veröffentlicht am 5. Dezember 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Dr. Jörg Ukrow zum neuen stellvertretenden Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz gewählt

Die Versammlung der Medienanstalt Rheinland-Pfalz hat auf ihrer Sitzung am Montag, 4. Dezember 2023, Dr. Jörg Ukrow zum neuen stellvertretenden Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz gewählt. 24 von 26 anwesenden Mitgliedern des Gremiums stimmten für den Juristen.

Albrecht Bähr, Vorsitzender der Versammlung der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, gratuliert herzlich zur Wahl: „Mit Dr. Ukrow bekommt die Medienanstalt einen äußerst kompetenten Juristen als neuen stellvertretenden Direktor. Seine beeindruckende Fachkenntnis, die bundesweit anerkannt und geschätzt ist, und seine umfassende Erfahrung in der Medienbranche machen ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für diese wichtige Position.“

Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, begrüßt die Entscheidung: „Ich gratuliere Jörg Ukrow herzlich zu seiner Wahl und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Mit seiner herausragenden Expertise gewinnt die Medienanstalt und der Medienstandort Rheinland-Pfalz weiter an Profil.“

Dr. Ukrow ist zurzeit stellvertretender Direktor der Landesmedienanstalt Saarland (LMS). Seit 2016 ist er geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Instituts für Europäisches Medienrecht (EMR). Zuvor war der Jurist viele Jahre Rundfunkreferent in der Saarländischen Staatskanzlei sowie Lehrbeauftragter am Europa-Institut in Saarbrücken. Foto: Medienanstalt Rheinland-Pfalz