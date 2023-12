Veröffentlicht am 5. Dezember 2023 von wwa

A K T U E L L – KURTSCHEID – Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der B 256 bei Kurtscheid

Dienstagmittag ereignete sich um 12:38 Uhr auf der Bundesstraße 256 zwischen dem Kurtscheider Stock und Straßenhaus ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein PKW Fahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Straßenhaus und geriet aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW. Der verletzte Fahrzeugführer wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen. Die Bundesstraße ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Quelle: Polizei