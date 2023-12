Veröffentlicht am 4. Dezember 2023 von wwa

HAMM – versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Hamm (Sieg)

In der Zeit zwischen Samstag, 11. November 2023, und Samstag, 02. Dezember 2023, kam es in Hamm (Sieg), im Ahornweg, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine derzeit unbewohnte Wohnung. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen versuchten die Täter, eine Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus aufzubrechen. Da das Vorhaben misslang, gelangten sie nicht in die betreffende Wohnung. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei