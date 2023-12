Veröffentlicht am 4. Dezember 2023 von wwa

BERZHAUSEN – Diebstahl von Fahrzeugbatterien in Berzhausen

In der Zeit zwischen Donnerstag, 30. November 2023, 17.00 Uhr, und Freitag, 01. Dezember 2023, 12.00 Uhr, kam es in Berzhausen, in der Hauptstraße, zum Diebstahl von vier Fahrzeugbatterien. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte zwei Batterien aus Rasentraktoren, eine Batterie aus einem motorisierten Dreirad und eine Batterie aus einem Pkw. Alle angegangenen Fahrzeuge waren nicht verschlossen. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei