Veröffentlicht am 4. Dezember 2023 von wwa

KIRCHEN – Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen während Haftbefehlsvollstreckung in Kirchen (Sieg)

Am 03. Dezember 2023 vollstreckten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf einen Haftbefehl in Kirchen (Sieg). Die zu verhaftende 55jährige Frau wurde im Bereich des Fahrradweges im Junkernthal in Begleitung eines 55jährigen Mannes angetroffen. Der Mann störte die polizeiliche Maßnahme, zeigte sich hochaggressiv und beleidigte die Beamten, weswegen er nach mehrfacher Aufforderung, sich zu entfernen, gefesselt werden musste. Er leistete körperlichen Widerstand. Nach Verhaftung der Frau und Identitätsfeststellung bei dem Mann, wurde er aus der Maßnahme entlassen. Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte geführt. Quelle: Polizei