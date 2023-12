Veröffentlicht am 4. Dezember 2023 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfallflucht in Betzdorf

Samstag, 02. Dezember 2023, zwischen 18:00 und 18:30 Uhr, parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren PKW auf dem Parkplatz des Mc Donalds in der Wilhelmstraße in Betzdorf. Ein Unbekannter parkte zu diesem Zeitpunkt links neben dem Fahrzeug. Beim Ausparken beschädigte er den anderen PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sein PKW soll ein weißer Kombi gewesen sein. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem unbekannten Beteiligten machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei