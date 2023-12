Veröffentlicht am 4. Dezember 2023 von wwa

KIRCHEN – Rathausplatz-Weihnachtsmarkt in Kirchen feiert Premiere

Die Kirchener Vereine in Kooperation mit der Stadt Kirchen (Sieg) laden erstmals in diesem Jahr für am Samstag, den 16. Dezember 2023 von 15 bis 21 Uhr (unmittelbar vor dem dritten Advent) zu einem gemütlichen Weihnachtsmarkt direkt auf den Rathausplatz Kirchen ein. Unter anderem der 1. Kirchener Klickerverein, der VfL Kirchen 1883 e. V., der Förderverein der Kirche St. Michael Kirchen (Sieg) e. V., der Freunde Europäischer Kultur e. V. Kirchen, der Heimatverein Kirchen e. V., der Freundeskreis Sonnenstrahlen für Owerri/Nigeria e.V. werden für köstliche und deftige Leckereien, Glühwein und Kinderpunsch, Waffeln und Kaffee sowie weitere Getränke sorgen. Daneben erwartet die kleinen Besucher-/innen bei der Premiere im Rondell zwischen Villa Kraemer und Rathaus eine Kindereisenbahn sowie ab 16 Uhr der Nikolaus, um die Kinder mit kleinen Weihnachtstüten zu beschenken. Dekoartikel, Plätzchen, Likör, Pralinen, Gestricktes werden ebenso wenig fehlen wie Lebkuchenherzen, gebrannte Mandeln, Crepes und ein Weihnachtsbaumverkauf.

Im Foyer zum Ratssaal wird eine Krippen- und Holzartikelausstellung aufgebaut sein und in der Tourist-Information sind Wandkalender für 2024 mit Motiven aus der Region, Druidentrunk, CDs DRUIDENSTEIN – Das Musical, Heimatjahrbücher des Landkreises Altenkirchen etc. erhältlich.

Das Programm beginnt zunächst um 15 Uhr in der Bahnhofstraße mit einer Weihnachts-/Nikolausaktion des DRK Krankenhauses Kirchen, Abt. Pädiatrie, bei welcher ein Nikolaus vom Dach des Krankenhauses herabklettern und die Kinder und Familien begrüßen wird. Weiter geht’s von 16 bis 17 Uhr mit einem Live-Schnitz-Act des Holz- und Kettensägenkünstlers Robin Rosenthal aus Niederfischbach vor der Sparkasse in der Lindenstraße. Mitten auf dem Weihnachtsmarkt des Rathausplatzes ist der Nikolaus zwischen 16 und 18 Uhr damit beschäftigt alle Kinder zu beschenken. Von 17 bis 18 Uhr werden weihnachtliche Lieder des Stadtorchester Kirchen e. V. zu hören sein. Zwischen 19 und 20:30 Uhr präsentieren die Original Giebelwälder eine bunte Mischung aus bekannten Weihnachtsliedern, kölschen Leedern, und auch eigenen Songs im Stil von Black Föös, Klüngelköpp und Co, z. B. „Siegtaler Landbier“ und „rheinischer Wein“ oder „Heut ist ein Festtag“. Mit von der Partie ist von 15 bis 21 Uhr auch DJ Hansi mit Weihnachtsmusik. Foto: Sven Wolff