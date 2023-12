Veröffentlicht am 4. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erfolg der U19 in Bad Marienberg

Die U19 spielte am Sonntag ihr letztes Spiel für die Hinrunde in Bad Marienberg. Altenkirchen wurde dabei vertreten durch Alwina Boiko, Lena Siemens und Robin Krämer. Gespielt wurde gegen die Mannschaften des JSG Westerwald, TB Andernach und TuWi Adenau. Dem BC Altenkirchen fehlte an diesem Tag ein zweiter Junge, so dass in allen Partien das Jungendoppel nicht angetreten werden konnte. Gegen die JSG Westerwald wurde direkt ein Hin- und ein Rückrundenspiel ausgetragen. Die drei Altenkirchener schlugen sich sehr gut, trotzdem hatten sie in beiden Spielen das Nachsehen (1:4 und 2:3). Anders sah dies bei den Spielen gegen Andernach und Adenau aus. In beiden Partien wurde lediglich das nicht angetretene Jungendoppel verloren, sonst gewannen die Drei alle Spiele. Somit beträgt der Endstand in beiden Spielen 4:1 für Altenkirchen. Zum Jahresende steht die U19 auf einem starken 4. Tabellenplatz. (kkh) (Vereinsbericht)