Veröffentlicht am 4. Dezember 2023 von wwa

BERLIN – Elementarschutz für möglichst alle Haus- und Wohnungseigentümer – Erwin Rüddel: Elementarschadenversicherung fit machen für die Zukunft

„Zu wenige Hauseigentümer in Deutschland und damit auch in meinem Wahlkreis haben eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen. So stehen regelmäßig nach Unwettern und Hochwasserereignissen Grundstückseigentümer vor dem wirtschaftlichen Nichts, da kein ausreichender Versicherungsschutz besteht“, informiert der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Der Parlamentarier verweist in diesem Zusammenhang, auch mit Blick auf die dramatischen Folgen des Ahr-Hochwassers im benachbarten Wahlkreis, auf einen Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit dem Titel „Elementarschadenversicherung fit für die Zukunft machen“.

„Mit diesem Antrag wollen wir im Neugeschäft sicherstellen, dass künftig die Wohngebäudeversicherung nur noch mit einer Elementarschadenabsicherung angeboten wird. Im Bestandsgeschäft sollen sämtliche Wohngebäudeversicherungen zu einem Stichtag um eine Elementarschadenversicherung erweitert werden“, so Rüddel.

Dabei wolle man aber auch der Vertragsfreiheit gerecht werden. Deshalb soll der Elementarschutz nach Aufklärung über die Konsequenzen abgewählt werden können. Das Ziel des Unions-Antrags im Deutschen Bundestag sei ein Elementarschutz für möglichst alle Haus- und Wohnungseigentümer.

„Das entlastet auch den Steuerzahler, weil der Staat bei Großschadensereignissen dieser Art dann künftig nicht mehr als Geldgeber für private Schäden einspringen muss“, bekräftigt Erwin Rüddel.