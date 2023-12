Veröffentlicht am 4. Dezember 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Delegiertenkonferenz der CDU Rheinhessen-Pfalz

Bei der Sitzung der Delegiertenkonferenz der CDU Rheinhessen-Pfalz am 02.12. in Pirmasens wurden die 30 vorgeschlagenen Kandidaten für die Bezirkstagswahl 2024 mit sehr großer Zustimmung gewählt. Theo Wieder, der scheidende Bezirkstagsvorsitzende motivierte die Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Arbeit in seiner Rede: „Der Bezirks-verband Pfalz und seine Einrichtungen sichern in hohem Maße Attraktivität und Lebensqualität in unserer Heimat – der Pfalz. Ohne das Historische Museum, das Pfalztheater, das Museum Pfalzgalerie, das Pfalzmuseum für

Naturkunde, das Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation, die Meisterschule für Handwerker oder das Biosphärenreservat und das Pfalzklinikum wäre unsere Region deutlich ärmer.

Wir engagieren uns für diese spannende Aufgabe auch im Interesse unserer Städte, Landkreise und Kommunen. Im besten Sinne des Wortes steht der Bezirksverband für eine erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit. Denn nur dieses Miteinander und die gelebte finanzielle Solidarität aller Kommunen und die Solidität und Verantwortung des Bezirkstags sind überhaupt in der Lage, diese wichtigen Einrichtungen zu tragen und zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

Die Mitglieder des neuen Bezirkstags übernehmen Verantwortung im Wissen um diese Bedeutung. Mein Wunsch als noch einige Monate amtierender Vorsitzender des Bezirkstags ist, dass die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre im neuen Bezirkstag mit engagierten Bewerbern der CDU ihre

Fortsetzung findet.“ Bezirksvorsitzende Christine Schneider MdEP dankte Wieder für sein Jahrzehnte langes, vorbildliches Engagement und seinen unübertrefflichen Einsatz. Es gelte nun mit Blick auf die bevorstehende Kommunal- und Europawahl, den Menschen begreiflich zu machen, dass man mit Kritik alleine nicht weiterkommt. Wenn in der Gesellschaft Veränderungen geschaffen werden sollen, braucht es Lösungsvorschläge, die praktikabel und umsetzbar sind. Sich für die Menschen, für Demokratie und Freiheit einsetzen und gegen eine Spaltung der Gesellschaft kämpfen. Dafür steht die

CDU.