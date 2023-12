Veröffentlicht am 4. Dezember 2023 von wwa

WISSEN – Weihnachtsbaum in der Halle des Wissener RegioBahnhofs

Einer guten Tradition entsprechend wird alljährlich vor dem 1. Advent in der großen Halle des Wissener RegioBahnhofs ein prächtiger Weihnachtsbaum aufgestellt. Die Werbegemeinschaft „Treffpunkt“ mit Thomas Kölschbach und Britta Bay an der Spitze hatte die Aktion wie immer organisiert. Geschmückt wurde der Baum auch diesmal von Kindergärten aus der Region. Zum einen von der KiTa „Adolph Kolping“ und zum anderen der KiTa „Lummerland“ auf dem Alserberg. Die Kinder hatten sich bestens vorbereitet und allerlei Schmuckwerk gebastelt. Das wurde nun sorgfältig an den Zweigen befestigt. Am Schluss gab es sogar noch Leckereien als Dankeschön seitens des „Treffpunkts“. (bt) Fotos: Bernhard Theis