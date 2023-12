Veröffentlicht am 3. Dezember 2023 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfallflucht in Herdorf

Samstagmorgen meldete eine Verkehrsteilnehmerin bei der Polizei in Betzdorf einen verunfallten PKW zwischen Herdorf und Daaden, der abseits der Fahrbahn im Dickicht stand. Der schwarze VW Golf älteren Baujahres wurde wie beschrieben festgestellt werden. Am Fahrzeug waren beide Kennzeichenschilder demontiert. Wann es genau zu dem Unfall kam, ist nicht bekannt. Daher bittet die Polizei in Betzdorf um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741- 9260. Quelle: Polizei