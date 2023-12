Veröffentlicht am 3. Dezember 2023 von wwa

HERDORF – Unfallflucht in Herdorf

Freitagabend kam es gegen 23:30 Uhr in der Friedrichstraße 59 zu einer Verkehrsunfallflucht, indem ein PKW-Führer mit seinem Fahrzeug gegen die Hauseingangstreppe des Wohnhauses fuhr und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Auf Grund der aufgefundenen Fahrzeugteile handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen schwarzen VW-Golf jüngeren Baujahres, der der Spurenlage nach sich anschließend über die Schneiderstraße in Richtung Neunkirchen entfernte. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Betzdorf um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741 – 9260. Quelle: Polizei