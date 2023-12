Veröffentlicht am 3. Dezember 2023 von wwa

BETZDORF – Adventsfest im Betzdorfer Klosterhof

Am Samstag, 09. Dezember 2023 findet erstmalig ein Adventsfest im Betzdorfer Klosterhof statt. Von 16:00 bis 21:00 Uhr bieten das Pizza- und Kebaphaus Anadolu und die Schankwirtschaft zur Linde leckere Speisen und Getränke an, außerdem gibt es die für einen adventlichen Nachmittag unverzichtbaren Bratwürste, Waffeln und Glühwein. An einem Stand dreht sich ein Glücksrad und man kann perfekte klein Weihnachts- und Wichtelgeschenke erstehen. Mit der Aktion wird der Verein „Handycap“ aus Siegen unterstützt, die sich darum bemühen, schwererkrankten Menschen Wünsche zu erfüllen, die ihnen das Leben erleichtern und Freude schenken. Achja – ab und zu schaut auch der Weihnachtsmann im Klosterhof vorbei. Die Initiatoren freuen sich schon auf viele Gäste, die einen gemütliche Adventsnachmittag im Klosterhof verbringen werden.