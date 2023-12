Veröffentlicht am 3. Dezember 2023 von wwa

EITORF – Weltstars rundeten gelungenes Jubiläumsjahr ab – Eitorfer Gesangverein brilliert unter neuer Leitung

Einen musikalisch und zugleich fulminanten Jubiläumsabschluss zauberte der Eitorfer Gesangverein am Samstagabend ins Theater am Park hinein. Wie bereits die Ankündigung, dass alle Karten im Vorfeld ausverkauft seien, als auch die Dekoration mit zwei überwältigenden Weihnachtsbäumen und einer verzaubernden Illuminierung, ließen die Gäste auf großes hoffen – und sie wurden nicht enttäuscht. Unter Leitung ihres neuen Chorleiters und Dirigenten Karsten Rentzsch verzauberte man die festlich gekleideten Zuhörer durch eine erste brillante Darbietung des Stückes „Advent ist ein Leuchten“ von Lorenz Maierhofer.

In der darauffolgenden Begrüßung des Chorvorsitzenden Günter Marx nahm dieser inhaltlich Bezug auf den textlichen Gehalt des Musikstücks und verband dies gekonnt, sowohl auf die Vereinsgeschichte, die aktuelle politische Lage und auf ein zurückblickendes 150jähriges Vereinsjubiläum. Denn der Chor hatte mit Matinee, Konzert, Freundschaftssingen und zwei Mitsingabende, die zum Teil im Fernsehen live übertragen wurden, das kulturelle Leben in der Siegtalgemeinde in besonderer Art und Weise positiv geprägt und gefördert.

In den darauffolgenden vorgetragenen Stücken „Maria durch ein Dornwald ging“ von Wilhelm Grünewald und „Wir wünschen euch frohe Weihnacht“ von Matthias Bretschneider verabschiedetet sich der Chor anschließend unter großem Beifall des Publikums, unter der kurzweiligen Moderation des Vorsitzenden, von der Bühne, um die Original DON KOSAKEN SERGE JAROFF ® aus der Ukraine begrüßen zu dürfen.

In zwei Blöcken sangen die Weltstars unter Leitung von Wanja Hlibka erstmalig in Eitorf klassische Werke und Volksweisen Tschaikowski, Loworski und Bach. Damit schrieb der Chor seine Vereinsgeschichte in der Tradition weiter, berühmte Persönlichkeiten zu engagieren und zugleich auf neue Innovationen auch in schwierigen gesellschaftlichen Zeiten einzugehen und zu gestalten. Auf den Lorbeeren des Erfolges will sich der Verein weder musikalisch noch bürgerschaftlich ausruhen. So möchte man im kommenden Jahr gemeinsam mit Chorleiter Retzsch und dem Sängerheim neue Wege gehen. Zur wöchentlichen Chorprobe immer freitags, 18:00 Uhr (ab dem 12.01.2024) lädt der Chor zum Mitsingen und Schnuppern ein. @ www.eitorfer-eitorfer-gesangverein.de