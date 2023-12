Veröffentlicht am 2. Dezember 2023 von wwa

SELTERS -Verkehrsunfall auf der K 136 in Selters/WW

Am 01. Dezember 2023 um 12:50 Uhr kam es in Selters an der Einmündung der Nordstraße zur K 136 zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die 44-jährige Unfallverursacherin beabsichtigte mit ihrem PKW von der Nordstraße aus kommend auf die Kreisstraße nach links einzubiegen, missachtete aber die Vorfahrt eines von links kommenden 82-jährigen PKW-Fahrers, der die K 136 in Richtung Goddert befuhr. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen und waren nicht mehr fahrbereit. Die beiden verletzten Fahrzeugführer wurden vom DRK in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 18.000 Euro. Quelle: Polizei