Veröffentlicht am 2. Dezember 2023 von wwa

GEBHARDSHAIN – Großes Mini-Cup Finale in Mayen – Die Badmintonminis der DJK räumen ordentlich ab

Doppelt spannend ging es in Mayen zur Sache. Dort fand der dritte und letzte Oliver Mini-Cup des Jahres statt und es wurden auch die Gesamtsieger der Serie in den AK U9 bis U12 ermittelt.

Zehn Kids aus Gebhardshain waren am Start. Aufgrund vieler Meldungen hatte die Turnierleitung den Wettkampf auf zwei Hallen verteilt – schwierig für das Coaching, zumal aufgrund einiger Ausfälle nur Isa als „Profitrainer“ vor Ort war. Zum Glück waren mit Jamie, Leonie und Ben L. ältere Geschwister und erfahrene U13 Spieler mitgereist, die kompetent in die Bresche sprangen.

Das junge Trainerteam machte seine Sache gut. Die Küken Elin und Emilia (U9) sammelten erste Wettkampferfahrungen. Nele (U12) schaffte sogar als Dritte den Sprung aufs Treppchen. Bei den Jungs war an den DJK’lern kaum vorbei zu kommen. In der AK U 9 verpasste Theo knapp den Halbfinaleinzug. Dort trafen Til und Leo aufeinander, die in der Gruppenphase souverän durchmarschiert waren. Während Leo die Nase vorn hatte und sich im Endspiel für seine super Leistung mit Platz 1 belohnte, holte sich Til im kleinen Finale Bronze. Der U10er Nico kämpfte sich ebenfalls bis ins Finale, wo er leider knapp unterlag. Sein Bruder Lukas setzte noch einen drauf und gewann die AK U11 ohne Spielverlust. Das U12er Finale war dann wiederum eine vereinsinterne Sache. Hier trafen Lenny und Ben E. aufeinander. In einem technisch und taktisch sehr schönen Spiel setzte sich am Ende Lenny durch.

Eine super Tagesbilanz, die durch den Gesamtsieg in der Serie von Nico und Lenny in ihren AK gekrönt und mit einem Pokal belohnt wurde. Sehr positiv ist dabei die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kids im Laufe des Jahres – das engagierte Training zahlt sich sichtbar aus!

Neben Medaillen und Urkunden, durften alle Mehrfachteilnehmer auch noch ein T-Shirt des Sponsors Oliver mit nach Hause nehmen – ein rundum gelungener Jahresabschluss für unsere Minis. (Vereinsbericht) (nao) Foto: BC Gebhardshain