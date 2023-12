Veröffentlicht am 2. Dezember 2023 von wwa

BETZDORF – Jojo Weber: Solokonzert in der Linde in Betzdorf

Am 16. Dezember setzt die Schankwirtschaft „Zur Linde“ im Klosterhof seine Konzertreihe mit einem weiteren regionalen Edelstein der Rock- und Popmusik fort. Ab 20:00 Uhr sorgt Jojo Weber dafür, dass das Publikum garantiert Hände und Füße nicht ruhig halten kann.

Ein Jojo kennt jeder. Ein Spielzeug, das man erst mal wegwirft, das aber – wenn mans beherrscht – auch wieder zurückkommt. Ähnliches gilt für den Vollblutmusiker und Sänger Jojo Weber. Er wirft schon mit den ersten Takten seines Sounds auch seine sympathische Art dem Publikum entgegen – und bekommt sie als dankbare Reaktionen seines Publikums zurück. Kein Wunder also, dass er immer und überall schnell die Zuhörer zu seinen Freunden macht.

Dafür braucht er keine Show, er ist Sänger und Musiker, und macht das, was er kann: Erstklassige, ehrliche, authentische, leidenschaftliche und überzeugende Interpretationen von den größten und besten Rock- und Pop-Songs der letzten 40 Jahre.

In der „Linde“ im Betzdorfer Klosterhof kann man den Vollblutmusiker am 16.12. ab 20:00 Uhr live erleben. In der urig-gemütlichen Atmosphäre wird spielt Weber kein Programm für das Publikum – er macht einfach Musik, und das Publikum macht mit.