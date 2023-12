Veröffentlicht am 2. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Unter dem Christbaum soll niemand hungrig bleiben – Altenkirchener Tafel bitte um Spende einer Weihnachtskiste

An den Festtagen kommt allerorten besonders Leckeres auf den Tisch. Die Altenkirchener Tafel bittet deshalb erneut um die Spende einer „Weihnachtskiste“. „Mit dem Inhalt soll im weitesten Sinne ein Weihnachtsessen zubereitet oder die Festtage ein wenig weihnachtlich gestaltet werden können, wie wir es uns alle wünschen“, erklärt Ute Anna Weber, Koordinatorin des Tafelteams. Gut verpackte, ungekühlt haltbare Lebensmittel wie etwa Konserven mit Gulasch oder Rouladen, Dauerwurst, Plätzchen Kaffee, Tee, Nudeln oder Klöße aus der Packung sind da sehr willkommen, auch Seife, Kerzen oder ein Schokonikolaus werten die Kisten festlich auf. Und dazu sehr gerne ein kleiner, persönlicher Gruß der Spendenden. Damit das Team die Gaben so vorsortieren kann, dass Alleinerziehende, Senioren oder große Familien einen für sie passenden Inhalt erhalten, bitten die Ehrenamtlichen zudem darum, der offenen und möglichst ein wenig stabilen Kiste eine Liste über die eingepackten Waren beizulegen. Alkohol sollte nicht enthalten sein.

Die Weihnachtskisten können jeweils montags oder dienstags von 8 bis 13 Uhr im Katholischen Pfarrheim, Rathausstraße 7, abgegeben werden. Im dem evangelischen Gemeindehaus Theodor-Maas-Haus, Wilhelmstraße 6, Eingang Schlossplatz, werden die Spenden am Donnerstag, 14. und Montag, 18. Dezember von 17 bis 18 Uhr entgegengenommen. In diesem Theodor-Maas-Haus erfolgt dann am Donnerstag, 21. Dezember, die Ausgabe der Kisten.