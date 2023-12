Veröffentlicht am 2. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Gesunde Zähne von Anfang an“: Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege informierte Altenkirchener Tafel-Besucher

Anlässlich des Tages der Zahngesundheit 2023 besuchte die für den Kreis Altenkirchen zuständige Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) die Altenkirchener Tafel, um Eltern für Frage der Zahngesundheit ihrer Kinder zu informieren. Mit dabei waren seitens der AGZ-Geschäftsstelle Altenkirchen Isolde Fischer (Foto, links) und die neue Referentin für „Gesunde Zähne von Anfang an“, Sahra Feichter (rechts).

Während der Tafel-Ausgabezeit erreichte das AGZ-Team rund 200 Tafel-Gäste. „Wir danken der Caritas Altenkirchen, hierbei insbesondere dem Projektteam ‚Familienraum‘ für die Hilfe und Unterstützung“, unterstrichen beide im Nachgang. Und es soll weitergehen: Nach der überaus positiven Resonanz ist ein weiterer Besuch bei der Tafel in der Kreisstadt geplant, da die Ausgabe von Lebensmitteln in zwei verschiedenen Gruppen an unterschiedlichen Tagen stattfindet.

Sahra Feichter besucht nach Absprache auch Krabbelgruppen im Kreis Altenkirchen und informiert über Zahngesundheit bei Babys und Kleinkindern. Interessenten an einer Informationsveranstaltung wenden sich an die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) Altenkirchen, Tel. 02681-812715, E-Mail jugendzahnpflege@kreis-ak.de. (Foto: Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege. (Kreisverwaltung Altenkirchen, AGZ, Isolde Fischer)