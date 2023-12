Veröffentlicht am 1. Dezember 2023 von wwa

MUDERSBACH – Diebstahl eines E-Bikes in Mudersbach

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 22:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 10:30 Uhr, wurde ein, vor einem Wohnhaus in der Kölner Straße in Mudersbach abgestelltes sandfarben-schwarzes E-Bike der Marke Cube im Wert von circa 5.000 Euro entwendet. Vom Täter fehlt jede Spur. Hinweise an die Polizei Betzdorf oder den Bezirksdienst Mudersbach. Quelle: Polizei