Veröffentlicht am 1. Dezember 2023 von wwa

RHENS – Rettung einer Katze in 30 Meter Höhe in Rhens

Freitagmittag, 01. Dezember 2023 verirrte sich eine einjährige Katze auf die B 9 in Rhens und die Brücke, die circa 30 Meter hoch ist. Während der Erkundung geriet die Katze auf die falsche Seite der Brückenabsperrung und balancierte auf einem schmalen Betonüberstand. In der Mitte der Brücke verharrte die Katze und ging weder vor noch zurück. Durch den Besitzer konnte sie nicht eigenständig eingefangen werden, weshalb die Polizei Boppard und die Freiwillige Feuerwehr Rhens informiert wurden. Durch die eingesetzten Kräfte konnte die Katze in nur kurzer Zeit gerettet werden. Der Verkehr wurde dadurch nicht beeinträchtigt. Die Katze hat den Vorfall wohlauf überstanden. Quelle und Foto: Polizei