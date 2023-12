Veröffentlicht am 1. Dezember 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Statement zum Thema gesundheitlichen Versorgung im Kreis Altenkirchen

Der LandFrauenverband Frischer Wind e.V. im Kreis Altenkirchen sieht mit großer Sorge der zukünftigen gesundheitlichen Versorgung der Menschen im Kreis Altenkirchen entgegen. Ohne eine stationäre Versorgung und einen ärztlichen Bereitschaftsdienst in Altenkirchen ist die gesundheitliche Grundversorgung der Menschen im Unterkreis gefährdet. Wenn auch die Notwendigkeit einer Krankenhausreform nicht verkannt wird, so kann diese nicht allein auf dem Rücken der Bürger in und um die Kreisstadt ausgetragen werden. Es darf nicht sein, dass im Umkreis von 50 Kilometer kein Trauma Zentrum für Schwerverletzte und keine Geburtshilfestation mehr zur Verfügung steht. Ebenfalls mit Sorge betrachten die LandFrauen das Schicksal der 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der LandFrauenverband Frischer Wind e.V. fordert die politisch Verantwortlichen daher auf, ihrem Versorgungsauftrag gerecht zu werden und für den Erhalt der stationären Versorgung im Krankenhaus Altenkirchen zu kämpfen