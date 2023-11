Veröffentlicht am 30. November 2023 von wwa

WEYERBUSCH – Diebstahl aus Pkw in Weyerbusch

Mittwoch, 29. November 2023, kam es zwischen 19.15 und 21.30 Uhr in Weyerbusch, in der Kanalstraße, zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei entwendeten die Unbekannten aus dem offenen Aufbau eines Geländewagens einen Rucksack. Darin befanden sich eine Geldbörse und ein Mobiltelefon. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise und rät erneut, keine Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zu belassen. Quelle: Polizei