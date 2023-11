Veröffentlicht am 30. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Schulwegkontrollen in Altenkirchen

Am Mittwoch, 29. November 2023, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen Schulwegkontrollen in Altenkirchen, in der Siegener Straße, durch. Hier wurden insgesamt fünf Verstöße gegen verkehrsrechtliche Vorschriften festgestellt. Zwei Personen hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Gegen die Betroffenen wurden Verwarnungsverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei