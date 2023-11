Veröffentlicht am 30. November 2023 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall nach Missachtung der Vorfahrt in Wissen (Sieg)

Am 29. November 2023, gegen 12:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer die Schützenstraße im Wissener Stadtteil Schönstein. An der Einmündung zur Schlossstraße missachtete der junge Mann die Vorfahrtberechtigung eines 50-jährigen Fahrzeugführers. Es kam zur Kollision und damit zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Quelle: Polizei