Veröffentlicht am 30. November 2023 von wwa

WALDBREITBACH – Lions Club Rhein-Wied übergibt Spende in Höhe von 3.000 Euro an Deutschherrenschule

Im Frühjahr dieses Jahres hatte der Lions Club Rhein-Wied in Waldbreitbach zum Konzert mit dem weithin bekannten Gospelchor ´n Joy eingeladen. Mit der ausverkauften Wied-Halle war das Konzert ein voller Erfolg und die Lions konnten einen Erlös von insgesamt 3.000 Euro verzeichnen.

Im Rahmen des „Tages der offenen Schule“ haben Vertreter des LC Rhein-Wied nun eine Spende in Höhe von 3.000 Euro zugunsten der Musikförderung in der Deutschherrenschule in Waldbreitbach überreicht. Neben zahlreichen Projekten und Workshops wurde an diesem Tag unter anderem auch das Schülermusical „Der Weihnachtsgast“ aufgeführt, in dessen Rahmen die Spendenübergabe erfolgte. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte freuten sich sehr über diese Zuwendung. „Wir kamen mit unserer Spende genau zur richtigen Zeit, denn es konnten bereits Headsets angeschafft werden, die hier heute bei der Aufführung des Musicals bereits zum Einsatz kommen“, freute sich Frank Schmickler, Präsident des LC Rhein-Wied.