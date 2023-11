Veröffentlicht am 30. November 2023 von wwa

DAADEN – Nach über zweieinhalb Jahren: Daadener Colin Haubrich scheidet aus der Landesschülervertretung RLP aus

Am 10. März 2023 wurden in der Staatskanzlei in Mainz zum neunten Mal die Preise des Jugend-Engagement-Wettbewerbs verliehen. 29 Projekte engagierter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener durften die Urkunde von Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Empfang nehmen.

Vom 24. bis 26. November 2023 fand die 81. Landesschülerkonferenz (LSK) der Landesschülervertretung (LSV) Rheinland-Pfalz in Ahrweiler statt. Für den langjährigen Landesschülervertreter Colin Haubrich aus Daaden endete mit diesem Wochenende eine „Ära“ in der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik.

„Dankbar und mit einem weinenden und lachenden Auge bin ich an diesem Wochenende aus der LSV ausgeschieden. Es war mir eine wirkliche Freude und eine Ehre, mich über zweieinhalb Jahre für die rheinland-pfälzischen Schüler starkzumachen und ihnen ein Gesicht und eine Stimme in den Medien und der Öffentlichkeit zu geben“, äußert sich Haubrich zu seinem Ausscheiden.

Colin Haubrichs Amtszeiten als Landesschülervertreter bis Ende 2022 wurden von vielen Krisen wie der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg und der Energie-Krise geprägt. In diesem Zuge zählte Haubrich zu dem gefragtesten Gesicht aus der rheinland-pfälzischen Schülerschaft und blickte so auf zahlreiche Anfragen von Fernsehen, Radio und Print. Er hat die bundesweit einmalige Initiative „Schule der Zukunft“ des Bildungsministeriums RLP für die LSV federführend ausgearbeitet und eingeläutet und hat dem Thema „Mentale Gesundheit“ eine besondere Stellung in der Öffentlichkeit eingeräumt. Da er im März sein Abitur gemacht hat und ab da kein Schüler mehr war, hat er die letzte Amtszeit den neuen Vorstand und seine Nachfolger als freier Mitarbeiter unterstützt bzw. beraten und seine Projekte beendet.

„Ich freue mich, was mein Vorstand und ich in dieser Zeit, in über zwei Jahren, alles erreicht haben. Wir konnten wichtige Akzente in der Bildungslandschaft setzen, auf Missstände aufmerksam machen und auch meine Herzensangelegenheiten rund um die „Schule der Zukunft“ und „mentale Gesundheit“ um Meilen nach vorne bringen“, resümiert der ehemalige Landesschülervertreter seine Zeit in der LSV.

Colin Haubrich abschließend: „Nun zieht ein frischer Wind durch die LSV. Viele neue Gesichter werden die LSV bereichern, da bin ich mir sicher. Ich wünsche dem neuen Vorstand alles Gute für die Zukunft und auch mal ein paar starke Nerven!“.

Foto: Dankbar und zufrieden: Colin Haubrich blickt auf seine Amtszeit zurück. (Foto: Julian Paul)