WISSEN – Vereinsmitglied Jürgen Treppmann zum RSB-Präsidenten gewählt

Veröffentlicht am 30. November 2023 von wwa

WISSEN – Novum in der Vereinsgeschichte des Wissener SV – Vereinsmitglied Jürgen Treppmann zum RSB-Präsidenten gewählt

Die Mitgliederversammlung des Rheinischen Schützenbundes (RSB) fand in Ransbach-Baumbach statt. Wichtiger Tagesordnungspunkt war wie Wahl des RSB-Präsidenten. Zur Wahl stellte sich das aktives Vereinsmitglied Jürgen Treppmann. Jürgen Treppmann hatte bislang bereits das Amt des Vizepräsidenten des Gebietes Süd inne und ist Kreisvorsitzender des Schützenkreises 131 Altenkirchen. Neben all seinen Ehrenämtern engagiert sich Jürgen Treppmann im Wissener Schützenverein als Trainer insbesondere im Nachwuchsbereich, der ihm besonders am Herzen liegt.

Insgesamt gaben 162 Stimmberechtigte aus den Vereinen des RSB in der Mitgliederversammlung ihre Stimme ab. Mit einem einstimmigen Votum sprachen die Vereinsvertreter Jürgen Treppmann ihr Vertrauen aus und wählten ihn zum neuen Präsidenten des rund 76.000 Mitglieder starken Verbandes.

In seiner Antrittsrede bedankte sich der neue Präsident für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und gab Einblicke in seine Pläne für die Zukunft. Ein wichtiges Anliegen sei ihm dabei die Stärkung des Miteinanders innerhalb des Verbandes sowie Teamarbeit und transparente Entscheidungen.

Der Wissener Schützenverein gratuliert seinem Mitglied Jürgen Treppmann ganz herzlich und wünscht ihm für seine Arbeit im RSB viel Spaß, Erfolg und in manchen Situationen sicher auch mal gute Nerven! Foto: Daniel Höfelmanns (RSB)