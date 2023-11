Veröffentlicht am 29. November 2023 von wwa

ELKENROTH – Verkehrsunfall auf der L 286 bei Elkenroth

Am 25. November 2023 kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 286 zwischen den Ortslagen Elkenroth und Weitefeld. Eine 24-jährige Pkw Lenkerin aus der VG Betzdorf-Gebhardshain fuhr mit ihrem Auto von Elkenroth in Richtung Weitefeld. Da die Fahrbahn teilweise vereist und die Fahrerin für derartige Straßenverhältnisse mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und kam in einer Kurve von der Straße ab. Es wurden der Reifen des Pkw und ein Leitpfosten beschädigt. Nichtsdestotrotz war das Auto nicht mehr fahrbereit und wurde abseits der Straße auf einem Parkplatz bis zum Reifenwechsel am Folgetag abgestellt. Quelle: Polizei