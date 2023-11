Veröffentlicht am 29. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Altenkirchen

Dienstagnachmittag, 28. November 2023, ereignete sich zwischen 15.00 und 15.20 Uhr auf einem Parkplatz in Altenkirchen, in der Siegener Straße, ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde ein geparkter Audi A 3 von einem unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken beschädigt und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Als verursachendes Fahrzeug könnte eventuell ein Pkw mit Pferdeanhänger in Betracht kommen. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei