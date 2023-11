Veröffentlicht am 29. November 2023 von wwa

SCHEUERFELD – Geschwindigkeitsmessungen der Polizei Betzdorf

Am 28. November 2023 führten Beamten der Polizeiinspektion vormittags an verschiedenen Örtlichkeiten in den Ortslagen Alsdorf und Scheuerfeld Verkehrskontrollen mit der Hauptzielrichtung der Geschwindigkeitsüberwachung durch. Es wurden von insgesamt 44 gemessenen Fahrzeugen 33 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt, wobei der tagesschnellste Fahrzeugführer mit seinem PKW eine 30er-Zone im Bereich einer Schule mit 63km/h befuhr. Die betroffenen Fahrzeugführer wurden jeweils verwarnt oder müssen -je nach gemessener Geschwindigkeit- nun mit einem Bußgeld rechnen.

Weiterhin konnten zudem Ordnungswidrigkeiten wie zum Beispiel die verbotene Nutzung von Mobiltelefonen festgestellt werden, auch hier sind Bußgelder zu erwarten. Die Polizei weist darauf hin, dass die Geschwindigkeit regelmäßig eine der Hauptunfallursachen darstellt, gleiches gilt auch für die Ablenkung durch Mobiltelefone. Ein kontrollierter Fahrzeugführer verfügte zudem nicht über die zum Führen eines PKW notwendige Fahrerlaubnis, gegen ihn wird nun in einem Strafverfahren ermittelt. Quelle: Polizei