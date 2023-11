Veröffentlicht am 29. November 2023 von wwa

WISSEN – Wohnungen dringend gesucht – Verbandsgemeindeverwaltung Wissen benötigt Wohnraum für die Unterbringung von Asylbewerbern

Der Verbandsgemeinde Wissen werden auf Grund der extrem angespannten Lage in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Rheinland-Pfalz in den nächsten Wochen vermehrt weitere Asylsuchende zugewiesen. Auch bedingt durch die zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine und den Brand im ehemaligen CJD sind inzwischen in den bereits angemieteten Unterkünften keine verfügbaren Kapazitäten mehr vorhanden.

Die Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Wissen und den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Wissen werden daher um Unterstützung bei der Unterbringung gebeten. Bitte bieten Sie uns freie Wohnungen zur Anmietung an! Wir sind dringend auf ihre Mithilfe angewiesen.

Sollten sie entsprechenden Wohnraum zur Verfügung stellen können oder haben sie Fragen, wenden sie sich bitte an die Verbandsgemeindeverwaltung Wissen: Christiane Knautz (Tel. 02742/939-168, eMail: christiane.knautz@rathaus-wissen.de) Mariella Gilles (Tel. 02742/939-153, eMail: mariella.gilles@rathaus-wissen.de).