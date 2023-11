Veröffentlicht am 29. November 2023 von wwa

KOBLENZ – Wenn ein Kind gestorben ist: Podcast zum Thema Trauer mit Prof. Dr. Dr. Wolfram Schulze von der Hochschule Koblenz

Ein Kind zu verlieren gehört zum Schlimmsten, was einem Menschen zustoßen kann. Prof. Dr. Dr. Wolfram Schulze vom Fachbereich Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz setzt sich aktiv mit diesem sensiblen Thema auseinander und befasst sich in seiner Forschung mit Trauer und Trauerarbeit sowie Suizidprävention. Zwei aktuelle Podcastfolgen und eine geplante Tagung sollen das wichtige Thema nun in den Fokus rücken und betroffenen Eltern Hilfestellung geben.

Auch wenn die Kindersterblichkeit in den vergangenen hundert Jahren stark zurückgegangen ist, sind hierzulande laut Statistischem Bundesamt über 8.000 Eltern vom Tod des eigenen Kindes betroffen. Hinzu kommen die knapp 6.500 Eltern der sogenannten „Sternenkinder“, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Das Onlineportal „spielen und lernen“ hat sich mit Schulze zum Thema „Wenn ein Kind gestorben ist“ ausgetauscht. Gemeinsam mit seinem Onkel, dem Psychologen Priv.-Doz. Dr. Dr. Andreas Schulze, hat der Professor für Soziale Arbeit einen Ratgeber „Wenn ein Kind gestorben ist oder Die Farben der Trauer“ geschrieben, der Betroffenen helfen soll, mit ihrer Trauer umzugehen. Kein leichtes Thema, aber eines über das man unbedingt sprechen sollte. Die Podcastfolge mit den beiden Autoren ist unter www.spielen-und-lernen.online abrufbar.

„In den vergangenen 30 Jahren hat das Thema in unserer Gesellschaft an Bedeutung gewonnen“, erklärt Wolfram Schulze. Das sei unter anderem daran zu erkennen, dass mittlerweile auch Friedhöfe für Sternenkinder eingerichtet würden, der Schmerz der Eltern in der Öffentlichkeit Anerkennung finde oder dass es seit 2013 die Möglichkeit gebe, bei einer „Fehlgeburt“ das Kind im Standesamt als Person registrieren zu lassen.

Im Interview mit dem Podcast „Echte Papas“ und Men’s Health Dad Redaktionsleiter Marco Krahl erzählen die Buchautoren, wie Eltern am besten Abschied nehmen können, wenn das Kind schon im Mutterleib stirbt, aber geben auch Antworten auf Fragen zur Trauerbewältigung nach dem Suizid eines Teenagers sowie zu den Bedürfnissen todkranker Kinder und deren Geschwister. Die Podcastfolge „Sternenkinder, Teenagersuizide und verwaiste Eltern – Väter trauern anders als Mütter“ ist auf Spotify unter dem Kanal „Echte Papas“ sowie unter www.menshealth.de/dad verfügbar.

Die beiden Podcastfolgen sind Teil weiterer Aktivitäten des Fachbereichs Sozialwissenschaften. So lehren und forschen Prof. Dr. Dr. Wolfram Schulze und seine Kollegin Prof. Dr. Agnieszka Maluga am Campus Koblenz zu dem Themenkomplex „Sterben, Tod und Trauer“. Die beiden Professoren möchten zukünftig dialogische Begegnungsveranstaltungen mit Praxisstellen aus der Region Koblenz zu diesen Themen anbieten.