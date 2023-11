Veröffentlicht am 28. November 2023 von wwa

WIEDMÜHLE – Suchmaßnahmen der Polizei im Bereich Wiedmühle / Wied – Zeugen gesucht

Derzeit führt die Polizei Suchmaßnahmen im Bereich Neustadt-Wied / Wiedmühle / Kodden mit Beteiligung des Polizeihubschraubers nach zwei männlichen Personen durch. Der männliche Fahrer eines roten VW Fox, der von der Polizei in Sankt Katharinen kontrolliert werden sollte, ignorierte die polizeilichen Anhaltezeichen und versuchte, der Polizei zu entkommen. Der Pkw flüchtete zum Teil mit hoher Geschwindigkeit auf der L 251 in Fahrtrichtung Rott / Wiedmühle. Im Verlauf der Fahrt über die L 251 wurden durch die Fahrweise des flüchtenden VW Fox mehrere entgegenkommende Fahrzeugführer gefährdet. In der Ortslage Wied verunfallte der Pkw auf einem Waldweg. Die beiden männlichen Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß in ein Waldgebiet.

Die Polizei bittet Zeugen bzw. Geschädigte, die durch die riskante Fahrweise des Fahrers des roten VW Fox betroffen waren, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644 – 9430 zu melden. Quelle: Polizei