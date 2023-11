OBERERBACH – Fortbildung Klimagärtnern 2. Modul – Lanfrauen Altenkirchen

Veröffentlicht am 28. November 2023 von wwa

OBERERBACH – Fortbildung Klimagärtnern 2. Modul – Lanfrauen AltenkirchenAm 25. November trafen sich die Teilnehmer der Fortbildung „Gärtnern in Zeiten des Klimawandels“ zum 2. Modul in Obererbach. Dort wurde tatkräftig im Modellgarten von Uta Räder gearbeitet. Zum Thema: Obstbäume, Zukunftsbäume und Sträucher konnten die zukünftigen Klimagärtner selbst Hand anlegen. Heike Boomgaarden und ihr Mann Werner Ollig hatten einen Bus voller Pflanzen mitgebracht. Die sollten vor Ort gepflanzt werden.

Zuerst stand ein “ Eichhörnchen-Wald“ an. Der erste seiner Art, wie Frau Boomgaarden mit einem Augenzwinkern in ihrer lustigen Art mitteilte. Dutzende Sträucher fanden an einem Feldrand Platz, wo Tiere einen ungestörten Lebensraum finden können.

Als Nahrungsquelle für Insekten im zeitigen Frühjahr wurden dort noch unzählige Blumenzwiebeln gesetzt. Ebenso beim Haus und auf dem Dorfplatz gegenüber fanden hunderte Narzissen, Krokusse und Tulpen ihren Platz. Im Anschluss wurde ausführlich erläutert, wie ein Obstbaum fachmännisch gepflanzt wird. Auch hier trotzten alle dem regnerischen Wetter und waren begeistert dabei.