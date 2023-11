Veröffentlicht am 28. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Herzenswünsche zum Pflücken – Altenkirchener Tafel bittet um Hilfe für Geschenke an Kinder und alte Menschen

Wenn das Budget bereits zu knapp ist, um täglich den Tisch ausreichend zu decken, dann bleibt für andere Wünsche schon gar nichts mehr übrig. Deshalb hat das ehrenamtliche Team der Tafel Altenkirchen Senioren und Seniorinnen sowie die Kinder der Tafelkunden auch in diesem Jahr wieder um einen Weihnachtswunsch gebeten. Ihre Wunschzettel hängen ab Freitag, 1. Dezember 2023, in der Wäller Buchhandlung, Wilhelmstraße 45, in der Fußgängerzone Altenkirchen, bei Spielwaren- und Modellbau Flemmer, Wilhelmstraße 39, in der Landmetzgerei Born, Frankfurter Straße 4, im Haarstudio U3, Kölner Straße 24 in Altenkirchen sowie im Getränkemarkt Todemann, Raiffeisenstraße 11 in Weyerbusch aus. Wer einen dieser Herzenswünsche ermöglichen möchte, kann einen Wunschzettel nach Wahl „pflücken“ und die Geschenke bis Dienstag, 19. Dezember, am gleichen Ort wieder abgeben.

Besonders freut sich das Wunschbaum-Team zudem über die Spende gebrauchter aber gut erhaltender Fahrräder in allen Größen sowie Roller, Laufräder, Dreiräder, Inliner und Skateboards, die immer wieder auf den Wunschlisten stehen.

Auskunft erteilt das Vorbereitungsteam sehr gerne per Mail unter: Leitungsteam.TafelAltenkirchen@caritas-rheinsieg.de