Veröffentlicht am 28. November 2023

SIMMERN – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 51-Jähriger aus Simmern

Die Polizei Simmern/Hunsrück fahndet nach einer 51- jährigen Frau, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Seit dem 27. November 2023, 04:30 Uhr, gilt die 51-jährige Maria Quintus als vermisst. Sie ist vermutlich mit ihrem Renault Clio, Farbe schwarz, Baujahr 2018, amtliches Kennzeichen SIM-MQ 16 unterwegs. Frau Quintus könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Simmern 06761-921-0 pisimmern(at)polizei.rlp.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Nähere Informationen erhalten Sie unter https://s.rlp.de/jiU2v. Quelle: Polizei