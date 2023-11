Veröffentlicht am 27. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall in Altenkirchen – Fußgängerin schwer verletzt

Freitagnachmittag, 24. November 2023, gegen 17.30 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen verletzt wurden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer die Rathausstraße, aus Richtung Siegener Straße kommend. An der Kreuzung Rathausstraße/Frankfurter Straße/Quengelstraße bog er nach links, in die Frankfurter Straße ein und kollidierte mit zwei Fußgängerinnen, die die Frankfurter Straße über die Fußgängerfurt überquerten. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine 83-jährige Fußgängerin schwer, eine 55-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Quelle: Polizei