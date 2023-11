Veröffentlicht am 27. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Nachwuchslehrgang in Altenkirchen

Am Samstag, 25. November 2023, fand in Altenkirchen ein Kinderlehrgang unter professioneller Leitung von Roman Birkholz (Badmintontrainer A) statt. Er richtete sich an die Altersgruppen U7 bis U13. Insgesamt waren fünf weitere Trainer anwesend, darunter drei Heimtrainer (Harald Drumm, Alina Klassen und Stephan Hoffmann). Ein Trainer aus Horhausen und eine Trainerin aus Bad Marienberg vervollständigten die Runde. Auch sie bekamen einen tieferen Einblick in das Ausbildungskonzept und können einige Übungen in das Heimtraining übernehmen. Der Fokus lag auf Schlagtechniken, Lauftechniken, Ball-, Schläger- und Feldgewöhnung, sowie auf einem altersspezifisches Koordinationstraining. An dem Lehrgang haben insgesamt 18 Kinder aus Horhausen, Gebhardshain und Altenkirchen teilgenommen. Sie hatten während den Pausen genügend Zeit vom reichlich geschmückten Buffet zu essen. Den meisten Spaß hatten die Kinder beim Abschlussspiel Rundlauf. Alles in allem war dieser Lehrgang für die Trainer sowie für den Nachwuchs sehr hilfreich und lehrreich.