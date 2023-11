Veröffentlicht am 27. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Altenkirchen

Samstagabend, 25. November 2023, gegen 21.00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Altenkirchen, in der Kölner Straße, ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei stieß der Fahrer eines BMW beim Ausparken aus einer Parktasche rückwärts gegen das Heck eines geparkten Cupra. Es entstand zumindest an diesem Fahrzeug Sachschaden. Nach der Kollision entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem von ihm benutzten Fahrzeug soll es sich um einen BMW 5er mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei