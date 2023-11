Veröffentlicht am 27. November 2023 von wwa

MARENBACH – Aktivenabend des SV „Im Grunde“ Marenbach mit Ehrungen

Donnerstag fand der Aktivenabend des SV „Im Grunde“ Marenbach statt. An diesem Abend wurden verdiente Mitglieder und Sportler für ihre Erfolge und Leistungen geehrt. Der Aktivenabend gilt als „Danke“ an alle Helfer, die das ganze Jahr über das Vereinsleben am Laufen halten. Sei es durch die Übernahme des Thekendienstes, Umbauarbeiten am Schießstand und Schützenheim, sowie die Umsetzung des Schützenfestes.

Die Schützenschwestern und Schützenbrüder erhielten die Verdienstnadel des RSB in Bronze, Silber und Gold.

Die kleine bronzene Verdienstnadel erhielten: René Hannapel, Wilfried Kuchhäuser, Michael Kumm, Norbert Lindlein, Nils Rode, Jörg Schneider, Hans-Jürgen Porath, Diana Thiel und Paulina Weber.

Die kleine silberne Verdienstnadel erhielten: Stefan Porath, Michael Gürke, Kurt-Werner Schneider, Alfred Skuplik, Michael Gansauer.

Die kleine goldene Verdienstnadel erhielt: Norbert Müller.

Neben den alltäglichen Dingen wird im Verein auch das Sportliche hoch angesehen. Somit wurden auch in diesem Jahr wieder viele Schützen mit Kreis-, Bezirks- und Landesmeistertitel ausgezeichnet. Weiterhin wurden dieses Jahr vier Schützen auf die Deutsche Meisterschaft geschickt. Nicht nur bei den Meisterschaften waren die Marenbacher Schützen erfolgreich. Es wurden einige Auszeichnungen in der Bezirks-, Landes- und Landesoberliga verteilt.

Alle Erfolge und Meistertitel der Schützen und Mannschaften aufzulisten würde den Rahmen sprengen. Daher nur die Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft. An der Deutschen Meisterschaft nahmen teil: Horst Flemming, Thomas Kreischer, Pierre Hüsch und Jörg Schneider. Bei den Bambinis erzielten die Kids im Lichtgewehr folgende Ergebnisse auf der Kreismeisterschaft:

Schüler III männlich: 1. Platz Justus Melzer 193 Ringe, 2. Platz Lias Reinhardt 178,2, 4. Platz Timucin Rumpf 159,1

Schüler IV weiblich: 1. Nara Thiel 187,6 Ringe, 2. Platz Mia Porath 173,6, 3. Platz Ylva Hoke 167,1 Ringe, 4. Platz Anna Lisa Tegos 165,4 Ringe, 5. Platz Paulina Andretzky 164,3 Ringe, 9. Platz Mona Liebegott 128,4 Ringe

Schüler IV männlich: 1. Platz Oscar Waindok 162 Ringe

Vorsitzender Michael Gansauer bedankte sich im Namen des Vereins bei allen Helferinnen und Helfern sowie Schützinnen und Schützen, da ohne sie das Vereinsleben des SV „Im Grunde“ Marenbach nicht laufen würde! (Vereinsbericht) Fotos: SV Marenbach