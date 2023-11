Veröffentlicht am 26. November 2023 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Jahresübungen der Jugendfeuerwehren aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Zweimal im Jahr führen die sieben Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Jahresübungen durch. In diesen Übungen können die Jugendlichen ihr Können,das sie das Jahr über erlernt haben, einem großen Publikum präsentieren.

Beide Übungen fanden kurz hintereinander statt. Die sieben Jugendfeuerwehren wurden in zwei Gruppen unterteilt, was bei so einer Größe auch dringend erforderlich erscheint. Erstens, da erfreulicherweise die Jugendfeuerwehren mit einer Vielzahl an Jugendlichen teilnehmen und zum anderen die Einsatzbereitschaft der aktiven Löschzüge sonst gefährdet würde. Weiterhin können sich die Jugendlichen so auch untereinander besser kennenlernen.

Die Übung der Gruppe A, die aus den Jugendfeuerwehren Berod, Mehren, Oberlahr und Pleckhausen bestand, fand mit 45 Jugendlichen am 24. November auf dem Firmengelände der Marel TREIF GmbH statt. Als Szenario wurde ein Brand einer Montagehalle mit drei vermissten Personen angenommen. Kurz nach der Alarmierung der örtlichen Jugendfeuerwehr Oberlahr trafen auch die dazu alarmierten Jugendfeuerwehren aus Berod, Mehren und Pleckhausen ein. Alle zusammen stellten mehrere Angriffstrupps, die mit Übungsatemschutzgeräten ausgerüstet die Personenrettung durchführten. Weiter wurde aufgrund der einsetzenden Dämmerung die Einsatzstelle ausgeleuchtet sowie ein umfassender Außenangriff gestartet und ein Behandlungsplatz eingerichtet.

Die Übung der Gruppe B, bestehend aus den Jugendfeuerwehren Altenkirchen, Flammersfeld und Horhausen fand am darauffolgenden Samstag, 25. November, mit 48 Jugendlichen auf dem Firmengelände der WWB Tiefbaugesellschaft mbH in Krunkel statt. Das vorbereitete Szenario stellte einen Tankstellenbrand dar. Auch hier führten alle eingesetzten Jugendfeuerwehren einen gemeinsamen Innenangriff durch, da durch den Brand der Tankstelle die anliegende Werkstatt stark verrauchte, sich hier jedoch noch Personen befanden. Weitere Kräfte der Jugendfeuerwehren konnten währenddessen einen Behandlungsplatz aufbauen sowie einen umfassenden Löschangriff auf die Tankstelle starten. Anschließend wurde die verrauchte Werkstatt vom eingedrungenen Rauch durch Lüfter befreit.

Beide Übungen verliefen sehr positiv. Die Brände wurden schnell durch die Jugendfeuerwehren gelöscht und alle Personen aus den verschiedenen Gebäuden gerettet. Somit ein super Ergebnis der Nachwuchsretter.

Ebenfalls erfreulich war, dass beide Übungen vor großem Publikum stattfanden. Das Publikum bestand unter anderem aus den Eltern, Vertreter der Löschzugansässigen Ortsgemeinden, des Verbandsgemeinderates sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde, Fred Jüngerich. Vertreter aus den aktiven Löschzügen und der Wehrleitung waren ebenfalls vor Ort, um ihre künftigen Kameradinnen und Kameraden bei der Arbeit zuzusehen. Ebenfalls gehörte zu den Zuschauern der Kreisjugendfeuerwehrwart Gerrit Lindlein.

Der Jugendwart der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Jannik Schwarzbach, sprach ein großes Dankeschön an die beiden Firmen, die ihr Firmengelände der Jugendfeuerwehr zur Übung zu Verfügung gestellt haben, aus. So auch denjenigen, die sich viele Stunden dafür einsetzen, die Jugendlichen auf solche Übungen und ihre spätere aktive Mitgliedschaft in einer der neun Löschzüge vorzubereiten. Der Dank gelte auch den Jugendwarten und dem dazugehörigen Betreuerteam, den Vertretern der Verbandsgemeinde. Sie ermöglichen, das sieben Jugendfeuerwehren in der Verbandsgemeinde mit solch einer guten Ausrüstung überhaupt existieren können. Eine Investition in die Jugendfeuerwehr sei eine Investition in die Zukunft der aktiven Löschzüge. Fotos: Diana + Renate Wachow