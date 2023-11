Veröffentlicht am 25. November 2023 von wwa

FLAMMERSFELD – Nächtliche PKW-Aufbrüche in Flammersfeld

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Flammersfeld zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem am Straßenrand geparkten PKW. Die Scheibe der Beifahrerseite wurde durch einen Unbekannten eingeschlagen und Wertgegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Zu einer gleichgelagerten Tat kam es in der selben Nacht im nahegelegenen Eichen. Dort wurde die Scheibe eines im Hof abgestellten PKW eingeschlagen, um ebenfalls an Wertgegenstände zu gelangen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht vom 24. auf den 25. November 2023 im Bereich Flammersfeld/Eichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Altenkirchen (WW) entgegen. Quelle: Polizei