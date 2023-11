Veröffentlicht am 25. November 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Restaurant und Biergarten am Schwanenteich wiederbelebt – Städtische Wirtschaftsförderin Alexandra Rünz unterstützt neue Inhaber

Es tut sich etwas am Oberbieberer Schwanenteich: Das Restaurant im idyllischen Naherholungsgebiet ist aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. Mit Lars Kotte und Meike Lava haben sich zwei Jungunternehmer einen Traum erfüllt und das Haus am Ufer des kleinen Stausees übernommen und auf Vordermann gebracht. Neuwieds Wirtschaftsfördererin Alexandra Rünz beglückwünschte sie zu diesem mutigen Schritt und bot die Unterstützung der Stadtverwaltung an.

„Für Oberbieber und ganz Neuwied ist es eine tolle Sache, dass es am Schwanenteich wieder so etwas gibt. Damit wird eine Lücke in unserer gastronomischen Landschaft geschlossen. Und außerdem ist es wirklich schön geworden“, freute sich Rünz und machte deutlich, dass eine solche Reaktivierung in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist, gerade weil sich die Branche noch immer nicht ganz von der Corona-Pandemie erholt hat und um die Beibehaltung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes bangt. Und das Restaurant am Schwanenteich besticht zwar durch seine idyllische Lage, stand aber auch einige Zeit leer. Mit viel Engagement haben Meike Lava und Lars Kotte daher zunächst das Haus renoviert, ehe sie im April wieder öffneten.

Doch trotzdem blieben Fragen: Welche Unternehmer-Netzwerke gibt es in Neuwied? Wo können Fördermittel beantragt werden? Wie kann kosteneffizient für das Restaurant geworben werden? Wirtschaftsfördererin Alexandra Rünz nahm sich Zeit, um mit den neuen Inhabern über solche Themen zu sprechen und hilfreiche Tipps zu geben.

Dabei ging es auch ganz konkret um die Frage, ob ein Teil des Biergartens gepflastert werden darf. Denn bei den ersten Events – zum Beispiel einem karnevalistisch angehauchten Oktoberfest mit dem Möhnenverein – war aufgefallen, dass der Boden wegen der unmittelbaren Nähe zum Schwanenteich doch sehr weich ist und schnell matschig wird. Gerade für die geplanten Hochzeitsgesellschaften nicht eben die besten Voraussetzungen. Rünz versprach, bei den dafür notwendigen bürokratischen Verfahren zu helfen und Türen zu öffnen.

Weil Zeit aktuell das kostbarste Gut von Kotte und Lava sei, zeigten sie sich sehr dankbar für die Unterstützung von städtischer Seite. „Wir hätten sonst stundenlang googlen müssen, um an alle Informationen zu kommen, die Sie uns präsentiert haben“, dankten die Jungunternehmer Rünz. Diese Zeit können beide nun stattdessen in das Haus stecken, denn hinter den Kulissen gebe es noch viel zu tun.

Das Restaurant „Zum Schwanenteich“, Zum Aubachtal 99, hat nach zweiwöchigen Betriebsferien ab sofort wieder mittwochs bis freitags von 17 bis 22 Uhr und samstags sowie sonntags jeweils von 12 bis 22 Uhr geöffnet (warme Küche bis 20:30 Uhr). Auch das nächste Event steht bereits in den Startlöchern: Am Samstag, 02. Dezember, wird der Biergarten zum Weihnachtsmarkt.

Weitere Informationen unter www.zum-schwanenteich.de. Reservierungsanfragen: Tel.: 02631/8737155, E-Mail: info@zum-schwanenteich.de

Foto: Die neuen „Schwanenteich“-Eigentümer Lars Kotte und Meike Lava zeigen Wirtschaftsförderin Alexandra Rünz ihr rundum renoviertes und neu eingerichtetes Restaurant. Fotos: Felix Banaski