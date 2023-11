Veröffentlicht am 24. November 2023 von wwa

STEHBACH – Sachbeschädigung an einem geparkten BMW in Stebach

Mittwochabend kam es im Zeitraum zwischen 19:00 und 21:00 Uhr in der Hauptstraße in Stebach zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten BMW. Unbekannte beschädigten das Dach, sowie die Beifahrerseite des Fahrzeuges. An dem PKW entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei