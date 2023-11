Veröffentlicht am 24. November 2023 von wwa

NIEDERBREITBACH – Versuchter Einbruch in eine Einliegerwohnung in Niederbreitbach

Unbekannte sind in eine unbewohnte Einliegerwohnung in Niederbreitbach, Unterer Kühlpfad, eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten delikttypisch die Wohnung. An dem Anwesen entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Täter entkamen nach jetzigem Ermittlungsstand ohne Beute. Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum zwischen Sonntag- und Donnerstagnachmittag eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei