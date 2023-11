Veröffentlicht am 24. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Altenkirchen

Donnerstag, 23. November 2023, ereignete sich zwischen 08.40 und 15.20 Uhr in Altenkirchen, in der Rathausstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem ein, auf dem Parkplatz der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld abgestellter Audi beschädigt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde die Tür eines links neben diesem Pkw geparkten Fahrzeuges so weit geöffnet, dass die gegen die Fahrertür des Audi stieß. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei