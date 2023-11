Veröffentlicht am 24. November 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kinderchor sucht noch Verstärkung

Da gibt es keine zwei Meinungen: Singen ist für viele erst dann richtig schön, wenn es in Gemeinschaft geschieht und die eigene Stimme zum Teil eines großen Ganzen wird. Und dass man damit nicht früh genug anfangen kann, wissen auch die Verantwortlichen der Kreismusikschule. Singen fördert bei Kindern die Sprachentwicklung und allgemeine Musikalität.

Vor circa einem Jahr wurde daher ein Kinderchor gegründet, der aus mehreren Gruppen besteht, verteilt über den gesamten Landkreis. Hier werden deutsche und internationale Kinderlieder aus diversen Stilrichtungen gesungen – mal poppig, mal klassisch oder volkstümlich. Außerdem üben die jungen Sängerinnen und Sänger einfache Choreographien ein. Das fördert ihr Rhythmus- und Körpergefühl sowie die Koordination.

Zu besonderen Anlässen, wie z.B. Konzerte der Kreismusikschule, Kindermusicals etc., kommen die Gruppen zusammen und bilden einen großen Chor. So haben im vergangenen Jahr 80 Kinder gemeinsam im Kulturwerk auf der Bühne gestanden, mittlerweile hat der Chor sogar an einer CD-Aufnahme mitgewirkt.

In der Altenkirchener Gruppe sind zurzeit noch Plätze frei. Der Einstieg in dieser Jahreszeit lohnt sich ganz besonders, werden in den Proben doch gerade überwiegend Weihnachtslieder gesungen, die die Kinder z.B. in der Schule und zuhause bei den Weihnachtsfeiern singen können. Die Proben finden immer montags um 17 Uhr in der Kreismusikschule (Raum 11) statt. Herzlich willkommen sind alle Kinder im Grundschulalter. Die Anmeldung ist über die Homepage der Kreismusikschule möglich